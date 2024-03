Van brandstofauto naar elektrisch: circulariteit en de energietransitie hand in hand

De geleidelijke overstap naar elektrische auto’s gaat als een speer en voor een goede reden. Maar ondanks dat deze transitie belangrijk is voor het milieu, zijn er genoeg auto liefhebbers die het moeilijk vinden. Er zijn namelijk veel mooie en zeer bekende automodellen, zoals een Ford Mustang of een Porsche 911, waarbij het niet meer verantwoord is om ermee te rijden. Het Nederlandse bedrijf EV Europe biedt nu daarentegen wat hoop. Dit soort brandstofmodellen worden namelijk omgebouwd tot elektrische voertuigen.

Nederlands bedrijf gaat de wereld over

Dit klinkt als een gloednieuw en innovatief concept en in essentie is dat het ook.Toch bestaat EV Europe al sinds 2018. Peter-Jan Schouten, mede-eigenaar van EV Europe, transformeerde toen al oldtimers naar elektrische auto’s met zijn toenmalige bedrijf EV Custom. Als supporter van de energietransitie en als autoliefhebber voelde hij zich “al niet helemaal lekker om met zo’n blauwe walm en die herrie door de stad…