Van Bommel erkent dat Antwerp beter in de Europa League had kunnen spelen – Voetbal International

‘Dat wil overigens niet zeggen dat we nul procent kans hebben’, voegde hij daar snel aan toe. Antwerp staat na de eerste drie duels in de groepsfase nog altijd op nul punten. ‘Ik wil gewoon realistisch zijn richting de spelers en naar jullie (de journalisten, red.). Ik kan nu wel zeggen dat we voor negen punten uit drie wedstrijden gaan, maar dan zou ik niet geloofwaardig overkomen.’

Van Bommel erkent dat de Champions League op dit moment niet het niveau is voor zijn ploeg. ‘Het blijft een feit dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt door de Champions League te halen, hoe gek dat ook klinkt. In de Europa League hadden we nu drie punten gehad, of vier, of zes. Misschien zelfs wel negen.’