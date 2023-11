Valuta: euro stevig teruggevallen

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalde woensdagochtend verder na zeer matige inkoopmanagersindices uit de eurozone op dinsdag.

“De zeer matige PMI-data uit de eurozone in combinatie met de redelijke inkoopmanagersindices uit de VS zorgden voor een terugval van de euro ten opzichte van de dollar”, aldus marktanalist Bas van Geffen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. “De Bank Lending Survey van de ECB leerde dat er minder geleend wordt en dat de voorwaarden voor leningen strenger zijn geworden en dat kan erop duiden dat het monetaire beleid van de ECB effect heeft”, aldus de marktanalist van Rabobank.

“De markt wacht eigenlijk op het rentebesluit van de ECB van morgen, maar vandaag staat voorzitter Christine Lagarde nog met een toespraak op de agenda. De verwachting is dat ze weinig los laat over de plannen van de centrale bank. Wij denken dat de ECB de rente morgen ongemoeid laat en mogelijk iets zegt over de olieprijs.” De olieprijzen liepen recent flink op,…