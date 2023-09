Valuta: euro onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag onder druk, onder invloed van economische signalen die erop wijzen dat de vooruitzichten voor de eurozone somberder zijn dan die voor de Amerikaanse economie.

De euro zakte daarbij onder 1,08, nadat medio mei nog een top op 1,1277 werd neergezet.

Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wees op havikachtige signalen van de Europese Centrale Bank vorige week, waar de Belgische beleidsmaker erop hintte dat de rente nog langer hoog moet blijven, nadat bleek dat de Duitse inflatiecijfers iets hoger dan verwacht waren.

Uit de Verenigde Staten kwam juist meevallend nieuws over de economie in het maandelijkse banenrapport, waarin de banengroei over de voorgaande maanden met meer dan 100.000 banen neerwaarts werd bijgesteld. Dit wijst op minder druk op de arbeidsmarkt en dus ook minder noodzaak voor de Fed om de rente verder te verhogen. De stijgende werkloosheid wijst op een afkoelende arbeidsmarkt, wat positief nieuws moet zijn voor…