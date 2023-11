Valuta: dollar zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag verder weggezakt door de speculatie dat de rente een piek heeft bereikt. De greenback stond op het laagste niveau in ruim twee maanden.

De euro/dollar steeg maandag 0,1 procent tot 1,0929 dollar, nadat eerder een top werd bereikt op 1,0937, volgens FactSet.



De euro steeg vorige week ruim 2 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

“Het narratief dat de Amerikaanse rente ‘higher for longer’ zou blijven, heeft lang gedomineerd en staat nu toch op losse schroeven”, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Niet alleen de Amerikaanse tienjaarsrente is fors teruggelopen, van ongeveer 5 naar nu minder dan 4,5 procent, maar ook de dollar is hierdoor duidelijk verzwakt. “Die vrij eenvoudige analyse is waar het op dit moment om draait.”

Rabobank houdt in dat kader ook zijn verwachting voor de euro/dollar tegen het licht. Vooralsnog luidt die dat de euro over drie maanden zal verzwakken tot 1,02 dollar.



“De Amerikaanse…