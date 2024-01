ValueMachinesFund | Wat vindt u van dit fonds?

Beleggingsfonds ValueMachinesFund is in maart 2018 gestart en is een gezamenlijk initiatief van Ansgar John Brenninkmeijer en Hendrik Oude Nijhuis. Sinds de oprichting bedraagt het rendement volgens eigen opgave 94,1%. Beleggers in de veel beter gespreide S&P500-index zouden op hetzelfde rendement zijn uitgekomen. De oprichters zijn fan van superbelegger Warren Buffett en proberen zijn waardestijl in de praktijk te brengen. Het fonds belegt in aandelen van 10 tot 50 bedrijven met een sterke competitieve positie.

Minpunten van beleggingsfonds

Nadeel is dat het fonds niet op de beurs staat en dat beleggers slechts een keer per maand kunnen in- en uitstappen tegen opslag van 1%. Boven de jaarlijkse kosten van 1,2% komt een prestatievergoeding van 10%. Mede door de…