Valentijn Driessen ziet opvallend detail in persbericht Ajax over Damián van der Vaart

Valentijn Driessen vindt het opvallend dat Ajax en Damián van der Vaart slechts een korte samenwerking zijn aangegaan. De zeventienjarige zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis verbond zich deze week voor één seizoen aan de Amsterdamse club.

Ajax maakte de komst van Van der Vaart woensdag wereldkundig. “Het is opvallend dat hij een contract voor één jaar krijgt. Normaal zou je zo iemand voor twee of drie jaar vastleggen. Stel dat hij een enorme ontwikkeling doormaakt en Estavana Polman (de partner van Rafael van der Vaart, red.) gaat in Madrid handballen, dan staat Real Madrid op de stoep”, stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.



Volgens Rafael van der Vaart moet de zeventienjarige middenvelder nog veel leren. “Daarvoor gaat hij ook naar Ajax, natuurlijk”, stelt Ajax-watcher Mike Verweij. “Die jongen heeft tot heel late leeftijd bij een soort van amateurclub gespeeld. Hij is zonder meer een talent. Hij is wel…

