Valentijn Driessen wijt Champions League-uitschakeling Feyenoord aan keuzes Arne Slot tegen Atlético

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord-trainer Arne Slot dinsdagavond tegen Atlético Madrid niet had moeten kiezen voor een middenveld zonder . De oefenmeester koos er in plaats daarvan voor om – in tegenstelling tot de eerder Europese duels – te beginnen met ‘op 10’ en als rechtsbuiten. Daardoor kregen de Rotterdammers te weinig grip op het spel van de Madrilenen, analyseert Driessen.

In een video-item van De Telegraaf zegt chef voetbal Driessen: “Slot begon met een heel aanvallende opstelling, met Stengs achter de drie aanvallers. Normaal ben ik daar wel een voorstander van, maar als je dan op achterstand komt, dan heb je bijna niets meer op de bank om het goed te maken en iets te forceren.”



Driessen legt uit dat de invallers Feyenoord dinsdag eigenlijk alleen maar verzwakten: “Ayase Ueda, de Japanse recordaankoop, die voldoet tot dusverre helemaal niet”, oordeelt de journalist. “En Luka Ivanusec is lang geblesseerd geweest en heeft…