Valentijn Driessen uit zijn zorgen over de ‘vormcrisis’ bij Feyenoord-spits Santiago Giménez

Feyenoord beleefde met twee gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden weliswaar een valse start van het seizoen, maar rechtte vervolgens ijzersterk de rug en speelde in de Eredivisie de ene na de andere tegenstander op een hoopje. Ook in de Champions League maakte de ploeg van trainer Arne Slot veel indruk. Maar in de laatste wedstrijden ging het allemaal een stuk moeizamer. Dat zag ook Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat Feyenoord moet hopen dat snel weer tot scoren komt.

Er stond in de eerste maanden van dit seizoen geen enkele maat op Giménez. De Mexicaan, die in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog regelmatig op de bank begon maar na de winterstop al niet meer uit de basiself was weg te denken, scoorde dertien keer in de eerste negen wedstrijden. Ook in zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Lazio was het meteen raak. Maar Giménez wacht inmiddels al even op zijn zestiende treffer van het seizoen. Tegen achtereenvolgens FC…