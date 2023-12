Valentijn Driessen raakte stem kwijt in uitzending Vandaag Inside

Valentijn Driessen (60) ontbrak vrijdagmiddag tijdens de Kick-Offpodcast. De chef voetbal bij de Telegraaf was donderdagavond nog te zien bij Vandaag Inside, maar werd tijdens de uitzending van de talkshow al een beetje ziek en was een dag later helemaal niet van de partij.

“Valentijn Driessen is inderdaad helaas afwezig”, begon presentator Pim Sedee de podcast van de ochtendkrant. Driessen is normaliter met Mike Verweij een vast gezicht in de podcast. Sedee: “Een beetje griep, koorts. En wat het al niet meer kan zijn.”



Artikel gaat verder onder video



Verweij hoorde dat zijn directe collega de avond daarvoor al ziek werd op televisie. “Hij raakte bij Vandaag Inside zijn stem al kwijt. Dat was het eerste voorteken al”, vertelde Verweij. “Toen kwam hij thuis en had hij een behoorlijke griep. Geveld.”

Jeroen Kapteijns was de vervanger van Driessen in de podcast, maar mocht niet zonder slag of stoot aanschuiven. “Je moet eerst een fles azijn leegdrinken,…

