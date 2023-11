Valentijn Driessen is nog steeds niet onder de indruk van Ajax-aanvaller Chuba Akpom

Valentijn Driessen stoort zich na de ontmoeting tussen Ajax en FC Volendam aan de vele positieve geluiden uit het Amsterdamse kamp. De recordkampioen boekte donderdagavond een belangrijke 2-0 zege en staat daardoor niet meer onderaan in de Eredivisie. maakte als invaller zijn eerste treffer in het wit-rood-wit en kreeg na afloop complimenten van zijn trainer en ploeggenoten, maar Driessen vindt het allemaal veel te overdreven.

“Ineens is Akpom een geweldige speler, ‘want we zien het op de trainingen’. Waarom staat die jongen dan niet in de basis als hij zo goed is?”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Akpom kwam donderdagavond tegen FC Volendam als vervanger van Brian Brobbey binnen de lijnen en gooide met een rake kopbal uit een hoekschop de wedstrijd op slot. Zijn eerste treffer voor Ajax sinds zijn komst, maar Driessen zag vervolgens nog het nodige misgaan bij de aanvaller. “Volgens mij was het Gaaei die bijna een driedubbele liesbreuk opliep omdat…

