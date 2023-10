Vakbond vol vragen over mogelijke verkoop Arriva aan investeerder

Leestijd: 2 minuten

Bij vakbond FNV heerst voornamelijk onzekerheid na nieuwsberichten over een potentiële verkoop van transportonderneming Arriva aan een Amerikaanse investeringsfirma. Moederconcern Deutsche Bahn (DB) is, volgens de zakelijke krant Financial Times, nabij een overeenkomst met investeerder I Squared Capital voor de verkoop van Arriva.

Vakbondsleider Edwin Kuiper acht het te prematuur om een inschatting te maken of zo’n acquisitie positief of negatief zal zijn voor de circa 5500 werknemers van Arriva in Nederland.

“Dit is allemaal recente informatie. De initiële reflex is dat, gezien het een Amerikaanse investeringsfirma betreft, het idee ontstaat dat hun primaire focus op winst ligt. Men kan zich afvragen of dit strookt met het belang van de reizigers,”

vermeldt hij. Maar als I Squared zou inzetten op het verbeteren van een efficiënt openbaar vervoernetwerk, “zou dat geweldig zijn”, zegt Kuiper. De huidige stand van zaken in het…