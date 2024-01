Vakbond FNV wil dat Nederlandse die buiten werken stoppen als het koud is

Niet alleen bouwvakkers, maar ook andere buitenwerkers als havenwerkers en postbestellers zouden met erg koud weer moeten kunnen stoppen met werken.

FNV hekelt buiten werken

Vakbond FNV doet die oproep dinsdag, de dag dat het KNMI waarschuwt voor een gevoelstemperatuur van -15 graden in het oosten van het land. “Alle werkenden hebben recht op een gezonde en veilige werkplek, ook als die werkplek buiten is”, stelt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV.

Weerverlet

De bouw kent een zogenoemd weerverlet, afspraken wanneer niet gewerkt kan worden als de omstandigheden te gevaarlijk zijn of bijvoorbeeld bij strenge vorst. In andere sectoren is dat niet zo goed geregeld, maar kou houdt geen rekening met cao’s en sectoren, aldus Jong.

“Wij willen dat de overheid met een duidelijke grenswaarde komt voor werken in de kou. De grenswaarde moet gelden voor alle werkenden in alle sectoren, zodat iedereen dezelfde…