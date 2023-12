Vakbond CNV: ontslaggolf FrieslandCampina ‘beroerd kerstcadeau’

Leestijd: < 1 minuut

De aankondiging van een grote ontslagronde bij FrieslandCampina is een “beroerd kerstcadeau”, stelt CNV. Volgens de vakbond is het nieuws over de omvang van de reorganisatie hard aangekomen. Een nieuw sociaal plan kan de pijn mogelijk wel verlichten, zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma in een eerste reactie.

FrieslandCampina kondigde eerder op dinsdag aan de komende twee jaar 1800 banen te schrappen, waarvan ruim de helft in Nederland. Personeel zit volgens Jongsma in spanning over welke functies gaan verdwijnen. FrieslandCampina liet weten dat het vooral ondersteunende functies zijn.

Volgens CNV kan een nieuw sociaal plan de pijn iets verzachten. Toen in oktober bekend werd dat het zuivelconcern zou reorganiseren gingen vakbonden direct in overleg met de directie over nieuwe afspraken voor ontslagen medewerkers.

Financiële compensatie

“Ik denk dat we best goede afspraken hebben kunnen maken. Dan gaat het onder andere over financiële…