Vakantiedagen uit laat betalen, zoveel belasting betaal je

Het lijkt allemaal redelijk rechttoe rechtaan. Je zou toch denken dat de vakantiedagen die je laat uitbetalen gewoon bij je inkomen worden opgeteld en vervolgens belast naar de schaal waarin dat deel van het inkomen valt. Was het maar zo mooi!

Voor vakantiedagen geldt namelijk een bijzonder tarief, het tarief dat ook geldt voor bonussen, je vakantiegeld en je 13e maand. Dat bijzondere tarief is opgebouwd uit twee schijven. Voor mensen met een inkomen tot EUR 73.031 is het percentage 36,39%. Is je inkomen meer dan dat bedrag, dan geldt het bijzondere tarief van 49,5%.

Ook als je over werkt dan is op de uitbetaling van die uren het bijzondere tarief van toepassing.

Waarom betaal je meer belasting dan over je gewone salaris?

De redenering achter het bijzondere tarief is als volgt: je betaalt meer omdat je de loonheffingskorting als het ware al hebt verbruikt. Dat betekent dus dat alle bijzondere beloningen relatief zwaarder belast worden. Van je…