11x Waarom op Vakantie Gaan met je Kind(eren) Gezond is

Het is een feit dat we de beste herinneringen creëren in de tijd die we doorbrengen met de mensen van wie we houden. Sommige ouders worstelen misschien met wat ze moeten doen voor de komende zomervakantie van hun kinderen.

Ervaringsgerichte cadeaus zoals reizen, vakanties, enz. hebben een grotere impact op de ontwikkeling van kinderen dan materialistische cadeaus. Tijd doorbrengen en op vakantie gaan met kinderen is niet alleen leuk en gedenkwaardig; ze maken kinderen ook slim, moedig en zelfverzekerd.

Ontdek de 10 redenen waarom het goed is voor kinderen om mee op vakantie te gaan:

1. Helpt kinderen zich open te stellen

Als kinderen in de buurt van hun ouders zijn, stellen ze zich meer open. Dit komt doordat ze een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij hun ouders hebben, zodat ze zich ontspannen voelen. Ook omdat ze dan zonder angst kunnen praten over elk probleem dat ze hebben.

2. Bouwt een sterke familieband op

Je kunt veel tijd met je kinderen doorbrengen. Als je geen sterke familieband hebt, is de tijd die je met je kind doorbrengt nutteloos. Meer tijd doorbrengen met je kinderen maakt de relatie echter specialer en sterker. Dit resulteert in een betere hechting van het gezin.

3. Ontwikkelt sociale vaardigheden

Ouders raken soms van streek als hun kind niet met andere kinderen praat en de hele tijd bij hen blijft. Maar dit zou geen reden tot zorg moeten zijn, want het is de natuurlijke neiging van het kind. Als je deze gewoonte echter wilt veranderen, neem je kinderen dan mee naar een camping herfstvakantie. Geef ze genoeg mogelijkheden om met andere kinderen om te gaan, waardoor ze hun sociale vaardigheden zullen ontwikkelen.

4. Verbetert de slaap

Onze hersenen nemen rust terwijl we slapen en dit helpt bij het herstellen en regenereren van cellen wat resulteert in een betere gezondheid. Als we grote afstanden afleggen, wordt onze goede nachtrust verstoord, wat van invloed is op de regeneratie van onze lichaamscellen.

5. Herinneringen maken met kinderen

Ervaringen zijn een van de beste cadeaus die je je kinderen kunt geven. Hoewel dit tijd en geld kost, zorgt het voor herinneringen die voor altijd in het leven van je kinderen blijven. Herinneringen maken iemand tot wie hij/zij nu is. Als het leven moeilijk wordt, zullen ze de moed hebben om door alle moeilijkheden heen te komen door wat ze in hun kindertijd hebben geleerd.

6. Verhoogt de volwassenheid

Als je je afvraagt wat je in de zomervakantie van je kinderen moet doen, laat ze dan met jou op vakantie gaan. Als ouders tijd met hun kinderen doorbrengen en een band opbouwen, helpt dit het kind om nieuwe dingen te leren, zoals het beheersen van emoties en woede. Ze worden volwassen en verantwoordelijk, wat terug te zien is in hun gedrag als ze opgroeien.

7. Verbetert de relaties met leeftijdsgenootjes

Kinderen die op vakantie zijn hebben interactie met andere kinderen waardoor ze hun relatie met leeftijdsgenootjes verbeteren. Als kinderen met hun ouders op gezinsvakantie gaan, schept dat een band tussen hen.

8. Maakt ze verantwoordelijk

Als kinderen tijd doorbrengen met hun ouders leren ze onafhankelijk te zijn en dit maakt ze in staat om uitdagingen in het leven aan te gaan. Ze leren omgaan met druk en moeilijke situaties. Als kinderen bij hun ouders zijn, leren ze ook om te gaan met verschillende kleine problemen die zich in het dagelijks leven voordoen. Hierdoor zullen ze de dingen beter begrijpen.

9. Ontwikkeling van de hersenen

Ervaringsgericht leren helpt bij de hersenontwikkeling van kinderen. Als ze op familievakantie zijn, leren ze nieuwe dingen en dat is ervaringsleren. Dit soort activiteiten verbetert het geheugenvermogen van kinderen. Het helpt ze motivatie te ontwikkelen om nieuwe dingen te leren. Dit motiveert ze ook om hard te studeren als ze weer naar school gaan.

10. Houd stress weg

Als kinderen niet mee gaan op vakantie met hun ouders, zullen ze stress voelen en dat is niet goed voor hun gezondheid. Ze denken dat er iets ergs gaat gebeuren en daardoor zullen ze angst ervaren. Als je ze meeneemt op een gezinsvakantie, hebben ze geen last van angst omdat alles rustig en vredig is. Dit helpt ze om te ontspannen en zich op hun gemak te voelen.

11. Bouwt immuniteit op

De meeste ziektes lopen we op via de omgeving. Dit is de reden dat kinderen die tijd doorbrengen met hun ouders en worden blootgesteld aan een nieuwe omgeving een sterkere immuniteit zullen hebben. Dit komt doordat ze ziekten gemakkelijker kunnen weerstaan.

