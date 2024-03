Vage telefoondesigns uit de nillies

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Smartphones zien er tegenwoordig ongeveer hetzelfde uit. Die zwarte rechthoek is soms al eens opvallend kleiner of heeft afgeronde randen. Voor wie zich de jaren 2000 herinnert, duiken we even het verleden in. Want toen gingen telefoonmerken nog helemaal los.

Het ontwerp van de smartphone heeft een lange en fascinerende reis afgelegd sinds de eerste mobiele telefoons in de jaren 90. In de jaren 2000, toen de huidige smartphone eigenlijk gevormd werd, waren fabrikanten nog zoekende. Getuige daarvan: een explosie van creativiteit in het ontwerp van telefoons. Merken experimenteerden met vormen, maten en functionaliteiten en de gekste ideeën resulteerden in de meest unieke en bizarre ontwerpen die we ooit hebben gezien. Dit tijdperk van mobiele innovatie, net voor de komst van de ‘saaie’ smartphone, was een…