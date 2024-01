Vader, moeder en ziekte: dit wist je nog niet over Lizzy van Dijk

Lizzy van Dijk, kennen we allemaal als de 13-jarige dochter van Wendy van Dijk en Erland Galjaard. Lizzy, is het stiefzusjes van Sem van Dijk.

Ze hebben beiden een andere vader.

Gisteren werd bekend dat Lizzy een zeldzame bloedziekte heeft.

Haar lichaam maakt geen nieuwe bloedcellen meer aan, hierdoor is ze erg kwetsbaar en meer vatbaar voor ziektes. In dit artikel vertellen we je alles over Lizzy van Dijk.

Wie is Lizzy van Dijk?

Lizzy van Dijk, is de dochter van Wendy van Dijk en Erland Galjaard.

De 13-jarige jongedame lijkt sprekend op haar moeder.

Lizzy, zit in de 1e klas van de middelbare school, welk niveau ze doet, is niet helemaal duidelijk.

Lizzy woont samen met haar ouders en stiefbroer sem op een prachtig landgoed in Nigtevecht.

Hier wonen ze in een voormalig koetshuis.

De woning is helemaal verbouwd, het ziet er op dit moment prachtig uit.

