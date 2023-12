Vaardigheden voor Support Professionals om verder te ontwikkelen

Het einde van 2023 nadert. Welke scholing heb je het afgelopen jaar gevolgd, en wat zijn jouw plannen op dat gebied voor het komende jaar? Deze blogpost behandelt vijf vaardigheden die wij als (extra) waardevol beschouwen voor de verdere ontwikkeling van Support Professionals in 2024.

#1 Projectmanagementvaardigheden

De projectmanager blijft verantwoordelijk voor het succesvol plannen, coördineren en uitvoeren van het project. Hij (of zij) moet ervoor zorgen dat het beoogde projectresultaat ook behaald wordt. De Supportprofessional is hierbij steeds vaker van grote toegevoegde waarde, aangezien er in bedrijven steeds meer op projectbasis gewerkt werkt. Het is een daarom een heel goed idee om de ontwikkelingen op het gebied van projectmanagement te volgen en om het komende jaar wellicht ook een cursus projectmanagement te volgen.

Wil je meer lezen over ondersteuning bij projecten? Eerder dit jaar schreven we daar het artikel ‘Succesvol ondersteunen bij projecten doe je…