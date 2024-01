UWV Verwacht 852.800 Uitkeringen in 2024

Leestijd: 2 minuten

De groep arbeidsongeschikten in Nederland groeit verder door. Uitkeringsinstantie UWV gaat naar verwachting dit jaar 852.800 uitkeringen verzorgen voor arbeidsongeschikten, tegenover 840.100 een jaar eerder.

De instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen loopt al jaren op, met name in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), en komt voor een groot deel voor de rekening van 60-plussers. Dat komt deels door de verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor mensen langer gebruik kunnen maken van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De pensioenleeftijd steeg de afgelopen jaren en ligt sinds 1 januari op 67 jaar.

Ook beoordeelt het UWV 60-plussers die een beroep doen op de WIA sinds oktober 2022 op een vereenvoudigde manier. Dat is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen minder lang op een sociaal-medische beoordeling hoeven te wachten. Hierdoor zijn er meer WIA-uitkeringen toegekend aan 60-plussers: in…