UWV Trekt 5000 Boetes In: Belangrijk Nieuws voor Uitkeringsgerechtigden

Leestijd: 2 minuten

Het UWV trekt 5000 boetes in omdat deze volgens de uitkeringsinstantie onterecht zijn gegeven. De boetes, die een waarde van 6,8 miljoen euro vertegenwoordigen en per stuk soms duizenden euro’s konden bedragen, zijn sinds maart 2020 opgelegd aan mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het UWV beschuldigde hen van het niet, onjuist of te laat aanleveren van informatie over bijverdiensten naast de uitkering. Maar naar nu blijkt, beschikte het UWV gewoon over die gegevens.

De informatie was namelijk afkomstig van de Belastingdienst, maar niet gekoppeld aan de gegevens van de cliënten van het UWV. “Daarmee betreft het niet langer een schending van de Inlichtingenplicht, is de boete onterecht en is UWV van mening dat het niet langer gepast is om de eerder opgelegde boetes te handhaven”, stelt de instantie in een verklaring.

Een woordvoerder licht toe dat de meeste mensen hun boete, die tussen de 40 en 5000 euro kon bedragen, al hadden…