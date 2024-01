USV Hercules mag achtste finale KNVB Beker tegen Cambuur niet in Galgenwaard spelen

USV Hercules hoeft in de achtste finale van de KNVB Beker niet opnieuw af te reizen naar De Galgenwaard, het stadion waarin het Ajax op historische wijze uitschakelde. De derdedivisionist krijgt van FC Utrecht niet opnieuw toegang tot de thuisbasis van de Domstedelingen. Hercules speelt in de achtste finales tegen SC Cambuur.

FC Utrecht meldt op de clubsite dat het uitlenen van De Galgenwaard aan Hercules ‘een uitzondering was omdat het tegen Ajax speelde’. Dit was een afspraak die beide clubs al voor de start van het huidige seizoen gemaakt hadden. Er zal dus geen nieuwe bekerstunt gaan plaatsvinden in het stadion van de huidige nummer dertien van de Eredivisie.



Hercules gaat Cambuur op 18 januari (21.00 uur) ontvangen op Zoudenbalch, het trainingscomplex van Utrecht, waar normaal gesproken Jong FC Utrecht hun thuiswedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Daar is plaats voor zo’n duizend supporters. Cambuur mag zo’n honderd…

