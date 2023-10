USB-stick formatteren naar FAT32 | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Externe schijven en usb-sticks maken in Windows standaard gebruik van NTFS. Zo wordt je schijf of usb-stick afgestemd op de manier waarop Windows graag structuur geeft aan bestanden. Maar toch heeft FAT32 zijn voordelen.

Heb je ook een Mac-computer of spelconsole? Dan loont het de moeite om je stick te formatteren naar FAT32, want NTFS is beperkt tot Windows. Er zijn ook wel enkele nadelen verbonden aan FAT32. Zo kan je geen losse bestanden van groter dan 4 GB opslaan op de schijf in kwestie. Ook wanneer je een stick of schijf van groter dan 32 GB wil formatteren naar FAT32, dan heb je daar Windows PowerShell voor nodig (zie kader verderop).

OPTIE 1 / USB-stick formatteren in Verkenner

De meest toegankelijke manier om een usb-stick of andere schijf te formatteren, is via de Verkenner. Open hem en selecteer…