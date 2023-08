Urtopia: slimme e-bike als reisgids.

Amsterdam, 23 juli 2023 – Ben je op zoek naar een nieuwe hippe e-bike voor een lange fietstocht? Vergeet VanMoof, die onlangs roemloos ten onder ging. Je kunt nu beter kiezen voor een flitsend model van het Duitse fietsenmerk Urtopia. Vooral sinds de fabrikant deze zomer ‘s werelds eerste e-bike heeft gelanceerd met een ingebouwde ChatGTP-functie. Ideaal voor op reis, want door de spraakinteractie kun je deze fiets alles vragen onderweg.

Deze Urtopia Fusion is een e-bike ‘with a mind’, zoals de producent zelf zegt. Tijdens het fietsen kun je vragen welke plaatsen de moeite waard zijn om te bezoeken en welke bezienswaardigheden je tegenkomt onderweg. Je krijgt informatie over schilderachtige plekjes en hoort alle feitjes over bijzondere monumenten.

Zoek je een leuk koffietentje of een lunchroom om te pauzeren? Stel de vraag en binnen een paar seconden krijg je een antwoord via de luidsprekers die in de fiets zijn ingebouwd. De geïntegreerde ChatGTP-functie, gebruikmakend…