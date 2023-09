Uranium Miners ETF | Tip komt eindelijk op dreef

Tracker Sprott Uranium Miners etf kende het afgelopen jaar een wisselvallig parcours, maar is recent wel erg sterk op dreef. Die opmars viel niet toevallig samen met de militaire coup op 26 juli in Niger. Het Afrikaanse land was immers tot 2015 de vierde grootste uraniumproducent in de wereld. Ondanks het beëindigen van de productie in de Cominak-mijn in maart 2021 is Niger nog steeds goed voor circa 5% van de wereldproductie.



Hoewel politieke onrust in het verleden nooit heeft geleid tot langdurige productie-onderbrekingen komt de coup bijzonder ongelegen omdat er momenteel een aanbodtekort is en de oorlog in Oekraïne de noodzaak van kernenergie in de energieproductie extra onder…