Update: winststijging ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2023 meer winst behaald, maar overtrof niet alle verwachtingen van de analisten. Dit bleek woensdag uit cijfers van de bank.

CEO Robert Swaak sprak van een sterk resultaat. De financiële resultaten over 2023 werden volgens de topman gekenmerkt door een verder herstel van de netto rentebaten door de terugkeer van positieve rentetarieven, en door de lagere bedrijfskosten en vrijgevallen risicovoorzieningen.

De nettowinst steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 354 miljoen naar 545 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2023 kwam de winst van de bank uit op 759 miljoen euro. Een consensus samengesteld door ABN AMRO zelf wees vooraf op een winst van 397 miljoen euro.

De operationele winst was 2,04 miljard euro, waar de consensus en analisten van ING op 2,06 miljard euro rekenden. Dat was wel meer dan de 1,86 miljard euro in het vierde kwartaal van 2022.

ABN AMRO zag de nettorentebaten uitkomen op 1,50…