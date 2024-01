Update rechtszaak: SEC eist verplichte documenten van Ripple in nieuwe motie

Terwijl de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) de spot Exchange-Traded Funds (ETF’s) van Bitcoin (BTC) heeft goedgekeurd, heeft ze tegelijkertijd een nieuwe gerechtelijke motie tegen Ripple ingediend. In deze motie eist de SEC dat Ripple bepaalde documenten moet overhandigen, verdeeld over twee specifieke categorieën.

De eerste eis van de SEC is dat Ripple zijn financiële verklaringen van de jaren 2022 en 2023 openbaar maakt. Volgens de SEC zijn deze documenten noodzakelijk om adequate maatregelen te kunnen nemen, zoals het uitvaardigen van rechterlijke bevelen en het opleggen van civielrechtelijke boetes. Daarnaast verlangt de SEC inzage in documentatie met betrekking tot Ripple’s contracten na het indienen van de aanklacht, met een specifieke focus op de “Institutional Sales”. Deze documenten, die verwijzen naar de verkoop van XRP aan institutionele klanten, zijn essentieel voor het bepalen van passende acties tegen Ripple.

Volgens de SEC…