Update: Europese miljardenboete voor Apple

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Apple een boete opgelegd van meer dan 1,8 miljard euro voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor de distributie van muziekstreaming-apps aan iPhone- en iPad-gebruikers via haar App Store. Dit maakte de toezichthouder van de Europese Unie maandagmiddag bekend.

De Commissie stelde met name vast dat Apple beperkingen toepaste op app-ontwikkelaars die hen beletten iOS-gebruikers te informeren over alternatieve en goedkopere muziekabonnementsdiensten die buiten de App Store beschikbaar zijn.

“Dit is illegaal volgens de mededingingsregels van de EU”, zei de Commissie in een toelichting.

Apple liet in een verklaring weten dat het van plan is om in beroep te gaan tegen het besluit, dat naar eigen zeggen is genomen “ondanks het feit dat de Commissie geen geloofwaardig bewijs van schade voor de consument heeft gevonden”.

Het gedrag van Apple, dat bijna tien jaar heeft geduurd, kan ertoe hebben geleid dat veel…