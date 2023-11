Union Berlin neemt emotioneel afscheid van succescoach Fischer – Voetbal International

Union Berlin ontsloeg woensdag trainer Urs Fischer na een reeks van slechte resultaten. Met een emotioneel interview namen de club en de Zwitserse oefenmeester een aantal dagen later afscheid van elkaar.

Op de mediakanalen van de club wordt Fischer nog eenmaal in het zonnetje gezet voor zijn geleverde werk en prestaties met het kleine broertje van Hertha BSC. ‘Het is waanzinnig wat we hier hebben mogen meemaken. Daar ben ik dankbaar voor, het zal een deel van mijn leven en mijn verhaal zijn’, zegt de geëmotioneerde Zwitser.