Unilever | Worden plastic verpakkingen een probleem?

Greenpeace komt op basis van eigen onderzoek tot de conclusie dat Unilever de grootste verkoper is van (kleine) plastic verpakkingen. Een groot deel daarvan komt in het milieu terecht. Unilever verkoopt verpakkingen voor eenmalig gebruik in regio’s met mensen die geen geld hebben om bijvoorbeeld ineens een hele shampoofles te kopen. In het geval van rechtszaken kan Unilever het argument aanvoeren dat dit slecht is voor het milieu, maar goed voor persoonlijke hygiëne. Er zijn momenteel onvoldoende goede alternatieven voor plastic verpakkingen, of ze zijn wellicht te duur, waardoor producten buiten het bereik van consumenten met een klein budget komen.

