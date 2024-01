Unilever lijkt weerstand te bieden tegen doorbraak

Het aandeel Unilever PLC (UNA) ontwikkelde zich positief en steeg 1,5% naar een slotstand van 44,73 euro.

Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de weerstand bij 44,49 euro in een dubbele-bodem patroon. Een verdere stijging tot 45,61 euro in de loop van twee maanden is waarschijnlijk, meent Investtech.

Ik denk dat nog wel meer mogelijk is. Het aandeel is in gevecht met de steun van 43/44 euro. Bij het uitblijven van een negatieve doorbraak kan het koersdoel worden gezet op 53 euro.

