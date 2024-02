Unilever groeit weer in omzetvolume, aandelenkoers…

De trend in het omzetvolume wees in de eerste drie kwartalen van 2023 de verkeerde kant op, maar in het vierde kwartaal kwam de ommekeer; Unilever (UNA) groeit weer, en dus niet alleen dankzij prijsverhogingen.

De onderliggende omzet steeg in het vierde kwartaal met 4,7% en voor heel 2023 was dat 7%. Belangrijkste ontwikkeling is dat het omzetvolume in het vierde kwartaal steeg met 1,8% nadat het eerste kwartaal negatief was met -0,2%, vervolgens -0,3% in het tweede en -0,6% in het derde kwartaal. De groei in het vierde kwartaal wordt dus gedragen door zowel prijsverhogingen als volumegroei.

Dat is te danken aan hogere marketinguitgaven rondom zijn 30 sterkste merken (die goed zijn voor 75% van de omzet), zoals Unilever eerder aankondigde. Zoals verwacht begon die nieuwe strategie pas in de tweede helft van het jaar effect te sorteren. De brutomarge is in 2023 gestegen met 200 basispunten, waarvan 130 basispunten te danken zijn aan de boost van de kernmerken, en ook dankzij lagere…

