Uniek kijkje in leven Max Verstappen nieuwe Viaplay-documentaire

In de driedelige Viaplay-documentaireserie Max Verstappen – Off the Beaten Track krijgen we een inkijkje in het dagelijks leven van de drievoudig wereldkampioen. Het gaat hier niet over zijn Formule 1-loopbaan, maar juist wat hij naast die werkzaamheden nog meer doet. In drie afleveringen gaan we langs voor hem belangrijke facetten van het leven buiten de F1-wereld, waaronder zijn eigen raceteam, het simracen met Redline en zijn zakelijke instinct.

Zo krijgen we in een van de afleveringen een kijkje achter de schermen bij het Verstappen.com-raceteam. Verstappen heeft een aantal jaar geleden het project opgestart en hij is de drijvende kracht achter het team. Namens de renstal komt Thierry Vermeulen in de DTM uit en in de documentaire zien we hoe Verstappen zijn vriend ondersteunt in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Duitse raceklasse. Daarnaast weten we dat de drievoudig wereldkampioen Formule 1 een grote passie heeft voor het simracen, dus…