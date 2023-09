Unibail-Rodamco verkoopt Amerikaans winkelcentrum

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft het Westfield Valencia Town Center, een regionaal winkelcentrum in Californië, verkocht aan Centennial Real Estate tegen een waardering van 199 miljoen dollar. Dit werd maandag bekendgemaakt.

Dit is 4 miljoen dollar meer dan de schuld van 195 miljoen dollar en een korting van minder dan 3 procent op de meest recente taxatie.

Met het voltooien van de transactie dringt Unibail-Rodamco zijn schuld verder terug. Sinds 2021 is er door het vastgoedbedrijf al voor 1,8 miljard dollar aan vastgoed verkocht in de VS.

Westfield Valencia Town Center was voor 50 procent in handen van Unibail-Rodamco.

Bron: ABM Financial News