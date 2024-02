Unibail-Rodamco kan nog flink stijgen

UNIBAIL-RODAMCO SE Ordinary Shares (URW) eindigde op 70.08 euro na een stijging van 4.8%.

Investtech: “Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds mei 2022. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 67.08 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 102 euro in de loop van één jaar en zeven maanden is waarschijnlijk.”

De potentie van 45% wordt niet alleen ingegeven door de chart maar ook door een betere bezetting van de winkelcentra.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!