Unaniem Akkoord over Vermindering Verpakkingsafval

In een significante ontwikkeling op het gebied van milieubescherming hebben de EU-landen overeenstemming bereikt over maatregelen om verpakkingsafval aanzienlijk te verminderen. Met het doel om tegen 2030 alle verpakkingen recyclebaar te maken, is dit initiatief een belangrijke stap in de strijd tegen de groeiende afvalberg in Europa.

Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van wegwerpproducten en de bloei van online winkelen. De EU-lidstaten zullen nu in gesprek gaan met het Europees Parlement om de plannen te formaliseren, waarna deze nieuwe regelgeving in de gehele EU van kracht kan worden.

Tijdens hun bijeenkomst op maandag kwamen de milieuministers van de 27 EU-lidstaten tot de consensus dat er in 2030 een vermindering van 5 procent in afvalproductie moet zijn ten opzichte van 2018. In 2035 moet dit percentage naar 10 procent en in 2040 naar 15 procent.

Producten zoals ketchupzakjes, wegwerpmaaltijdverpakkingen en eenmalig…