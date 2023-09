Ultimatum van vriendin drijft Dave Roelvink naar afkickkliniek

Het is niet de eerste keer dat Dave hulp zoekt voor zijn verslavingen. Vorig jaar deelde hij in een video op Instagram dat hij twee jaar eerder worstelde met een drank- en drugsprobleem en dat hij daar hulp voor heeft gezocht. “Dat ik een hele wilde periode in mijn leven heb gehad, daar verras ik niemand mee. Alleen wat niemand weet, is dat ik een hele lange tijd heb geworsteld met een drank- en drugsverslaving. Ik heb professionele hulp gezocht en ik ben de kliniek ingegaan. Gelukkig met succes.”

Dave richtte daarna zelfs met onder anderen Najib Amhali, die ook kampte met verslavingen, een afkickkliniek op in Abcoude. Zijn herstel was het mooiste cadeautje dat hij zichzelf had gegeven en daarom wilde hij graag andere mensen helpen.

Ondanks dat het goed leek te gaan met Dave, ging het een tijd geleden toch weer mis. Dries werd een maand geleden gebeld door Dave toen het niet goed met hem ging. “Ik ben naar hem toegegaan en dan zit je daar, samen met je zoon op de bank. Ik heb…