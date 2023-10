Uitslover René le Blanc heeft zware ruzie met Shownieuws: ‘Ik ben er ziek van!’

Als René le Blanc zijn ziel kon verkopen in ruil voor eeuwige roem, deed hij het liever vandaag dan morgen. Zo probeert hij zich als een stuk ongedierte door elke kier de media in te wurmen, op zoek naar een podium waar ze hem niet ter plekke verdelgen. Zo dacht hij een opening te hebben gevonden bij Shownieuws. Maar ook zij wezen hem last minute de deur. Nu is René boos.

De geföhnde campingzanger is helemaal over de rooie. Gisteren zou hij ‘groot nieuws’ komen verkondigen in de uitzending van Shownieuws, maar deze lieten hem last minute weten dat het toch niet uitkwam.

Vijf maanden aan gewerkt

Alsof hij het woord van God himself zou gaan verkondigen, liet René gisteren weten dat er op nationale televisie groot nieuws bekend zou worden gemaakt. “Vanavond in SBS 6 Shownieuws om 23.00 uur, mogen we eindelijk bekend maken waar we achter de schermen ruim vijf maanden hard aan gewerkt hebben”, luidde de tekst op zijn officiële