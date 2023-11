Uitleg Satoshi Trading Bot Dashboard ~ Crypto-Gids

Als je inlogt op de Satoshi Trading Bot zie je direct je Dashboard. Op basis van je Dasboard kan je zien wat je bot aan het doen is.

Wat betekenen al deze termen eigenlijk?

Omdat wij vaak vragen krijgen vanuit onze community hebben wij besloten om hier een artikel aan te wijden.

Jouw dashboard:

Je dashboard ziet er zoals op deze screenshot uit. Aan de linkerkant vind jij je naam, dashboard, aankooptransacties, verkooptransacties, tegoed, doorverwijzingen, instellingen, contact en afmelden.

Het dashboard scherm navigeert als het ware over het totale plaatje. Laten wij beginnen bij de maandelijkse winst:

Het overzicht van je maandelijkse winst is gemakkelijk in te zien en te lezen. Je weet precies hoeveel je in welke maand hebt verdiend en dit wordt bij iedere verkoop weer bijgewerkt.

Het bedrag wat hier wordt aangegeven is echter een brutobedrag. Dat wil zeggen dat de kosten van het tegoed en de handelskosten van de exchange hier nog af moeten.

Geïnvesteerd:

Ge├»nvesteerd wil zeggen wat er…