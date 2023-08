Uitbreiding EV-laadpunten in Duitsland moet sneller

Het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s moet binnen een rap tempo worden opgevoerd, zo heeft de EU afgesproken. Het Duits Verbond Der Automobielindustrie (VDA) ziet dat ook het aantal EV’s op de Duitse wegen toeneemt en dat lijkt ook alleen maar meer te worden in de toekomst. Het aantal Duitse oplaadpunten loopt echter nog achter, concludeert de brancheorganisatie voor Duitse autofabrikanten. Daar moet verandering in komen.

Missende oplaadpunten

Volgens de VDA is er gemiddeld momenteel beschikbaarheid voor 22 elektrische en plug-in hybride auto’s per laadpunt. Dit aantal is al flink verhoogd vergeleken met het aantal in 2021; toen waren het er nog veertien. Het is dan ook de bedoeling dat het aantal openbare oplaadpunten verviervoudigd wordt. Het uiteindelijke doel is om in 2030 een miljoen openbare laadpunten in Duitsland te hebben.

Echter, de huidige snelheid waarop de oplaadpunten geplaatst worden is de langzaam volgens de organisatie. Het is…