Uit enquête blijkt dat 65% van de Spanjaarden niet geïnteresseerd is in het gebruik van de digitale euro

Terwijl de Bank van Spanje voorzichtig de mogelijkheid van een digitale euro verkent, blijkt dat de Europese Centrale Bank niet dezelfde mate van enthousiasme opwekt onder de Spaanse bevolking voor haar digitale valutaproject.

Onderzoek naar de gewoonten bij het gebruik van contant geld

Volgens de recente bevindingen van een onderzoek gepubliceerd door de Bank van Spanje, getiteld ‘Onderzoek naar de gewoonten bij het gebruik van contant geld,’ lijkt de Spaanse bevolking weinig bekend te zijn met het concept van de digitale euro. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Ipsos en betrokken was bij zowel het grote publiek als vertegenwoordigers van kleine bedrijven, omvatte in totaal 1.600 respondenten. Bovendien werden er vragen gesteld over de digitale euro, een potentiële digitale valuta uitgegeven door de centrale banken van de Europese Unie (CBDC).

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat slechts 20% van het grote publiek op de hoogte is van de term ‘digitale…