UEFA houdt Feyenoord en PSV klein – Voetbal International

Voorafgaand aan elk seizoen in de Eredivisie maken we de begrotingsranglijst op. Om zo in kaart te brengen welke clubs de grootste financiële mogelijkheden hebben op de spelersmarkt. Sinds de UEFA in 2018 de prijzengelden voor de Europese clubcompetities flink verhoogde, is het veld in Nederland behoorlijk uit elkaar geslagen. De vaste Europese deelnemers Ajax, PSV en Feyenoord breidden hun economische voorsprong uit, op een straatlengte achterstand nam AZ de vierde plaats stevig in handen, maar de rest van de divisie maakte weinig groei door.