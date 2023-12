UEFA haalt VAR na omstreden penalty voor PSG van volgend CL-duel

De UEFA heeft besloten om Tomasz Kwiatkowski, die dinsdagavond als VAR dienstdeed bij de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Newcastle United, woensdag vrijaf te geven. Na ingrijpen van de Pool kregen de Fransen diep in blessuretijd een omstreden penalty, waardoor het duel in een 1-1 gelijkspel eindigde.

De belangen waren dinsdag groot in het Parc des Princes. PSG begon met een voorsprong van twee punten op Newcastle aan de wedstrijd, bij een nederlaag was de steenrijke club uit de Franse hoofdstad als nummer drie van de poule de zesde en laatste speelronde ingegaan en zou uitschakeling dus dreigen. Dat verlies leek er ook te gaan komen, tot Kwiatkowski ingreep in de zesde minuut van de blessuretijd.



Artikel gaat verder onder video



Op dat moment riep de videoscheidsrechter zijn landgenoot Simon Marciniak naar de kant om een mogelijke handsbal van Newcastle-speler Tino Livramento opnieuw te bekijken. De Engelsman beroerde de bal, zo blijkt uit de…