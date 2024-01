UBS ziet minder kansen voor obligaties

Op het eerste gezicht biedt het jaarbegin van 2024 nog betere vooruitzichten voor obligaties dan in 2023. Toch heeft vermogensbeheerder UBS AM de duration wat bijgesteld. De markten hebben immers al veel van het goede nieuws ingeprijsd, aldus Jonathan Gregory, hoofd van UK fixed income.

“Er waren heel wat redenen voor de verbazingwekkende trendbreuk in obligatierentes aan het einde van 2023, maar de belangrijkste had te maken met de Fed-bijeenkomst van december. Jerome Powell kondigde toen het einde aan van de renteverhogingen.”

“Andere redenen waren de positieve cijfers voor de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt sinds oktober 2023. En terwijl de Fed er misschien vertrouwen in heeft dat de VS een zachte landing kan maken, zijn de vooruitzichten elders in de wereld niet zo goed. Zowel de eurozone, China als het VK hebben te maken gehad met een combinatie van afnemende inflatie, zwakke groei en slechte vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Deze factoren zijn over…