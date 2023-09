UBS | Volkswagen is het aan het verliezen in China

Analisten van de Zwitserse zakenbank UBS verlagen hun advies voor de Duitse autofabrikant Volkswagen (koers 31 augustus €113,04) van ‘neutraal’ naar ‘verkopen’. UBS is van mening dat Volkswagen het meest gevoelig is voor de opkomst van Chinese autofabrikanten. Volkswagen heeft zijn leidende positie in China al moeten opgeven en zal als grootste speler in Europa volgens UBS op de langere termijn het hardst geraakt worden door de hevige concurrentie van Chinese spelers aangaande volledig elektrische auto’s.



Volkswagen heeft volgens de bank inmiddels zijn initiële voorsprong op het gebied van elektrisch rijden verloren. De opkomst van Chinese concurrenten zal naar verwachting van de analisten van negatieve invloed zijn op de winstgevendheid van Volkswagen. Zo heeft de…