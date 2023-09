Twitter/X gaat biometrische gegevens verzamelen

Twitter/X is van plan biometrische gegevens van gebruikers te gaan verzamelen. Het gaat onder andere over gezichtsscans en vingerafdrukken. Dat blijkt uit een recente update van het privacybeleid. Mensen die kiezen te betalen voor X premium (het voormalige Twitter Blue), kunnen straks een selfie en een ID aanleveren voor verificatie. Het herziene beleid geeft tevens aan dat X wellicht gegevens over je werkgeschiedenis en je opleiding(en) gaat verzamelen.

Nieuw beleid gaat in op 29 september

Het nieuwe beleid zal eind deze maand ingaan. Het lijkt er niet op dat de gemiddelde Twitter/X gebruiker zich zorgen hoeft te maken dat Elon straks je vingerafdruk in het register heeft. Het lijkt in dit geval exclusief te gaan over verificatiemethoden voor premium gebruikers. Dat is in ieder geval wat het bedrijf aan de BBC heeft verteld. Zaken als foto’s en vingerafdrukscans zullen hiertoe worden gekoppeld aan gegevens die van een meegeleverde foto van je identiteitsbewijs worden…