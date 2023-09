Twitter/X binnenkort mogelijk geen gratis dienst meer

Je weet het maar nooit met Elon zijn ideeën. De ene keer kondigt hij een besluit aan om het vervolgens compleet te vergeten. Een andere keer steekt een rechter of een medewerker of zakenpartner er een stokje voor. Maar soms gaat Musk in hyperfocus en rebrand hij in (te)korte tijd een merk met wereldwijde bekendheid tot een enkel Unicode symbool. Dit maal heeft Elon tijdens een gesprek met de Israeilische premier Benjamin Netanyahu onthult dat het bedrijf in de richting van een volledig betaalde dienst gaat.

“Een kleine maandelijkse betaling”

Sinds de overname van Twitter door Elon Musk gaat het bedrijf van storm naar storm. Adverteerders lopen weg vanwege een enorme afname in content moderatie waardoor advertenties soms naast posts van onder andere neonazi’s komen te staan. Als pleister op de bloedende wond introduceerde Musk Twitter Blue, dat nu X Premium heet. Het lijkt niet veel te hebben geholpen, en kan het bedrijf op de lange baan zelfs geld zijn gaan…