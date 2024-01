Twente slaat Alkmaarse aanval af door dubbelslag Ugalde – Voetbal International

FC Twente heeft zijn grip op de derde plek in de Eredivisie zaterdagavond verstevigd. De ploeg van Joseph Oosting kwam in de eigen Grolsch Veste al heel vroeg op achterstand tegen AZ, dat naar Enschede was gereisd om over Twente heen te wippen in de stand. Daar stak Manfred Ugalde een stokje voor: twee goals van de Costa Ricaan bleken doorslaggevend.

Twente en AZ gunden elkaar geen tijd om weer rustig in het Eredivisie-ritme te komen. Sem Steijn nam AZ-goalie Rome-Jayden Owusu-Oduro in de tweede minuut onder vuur met een afstandsschot, de jonge sluitpost had het juiste antwoord paraat. Aan de overkant was de eerste de beste kans raak. Mayckel Lahdo besloot een goede actie met een vrij matige voorzet, maar omdat Mees Hilgers de bal helemaal miste kon Jens Odgaard doen wat hem dit seizoen nog niet was gelukt in de competitie: scoren.