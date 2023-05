Tweedehands Apple Watch Kopen? 11 Tips om op te Letten!

Het kopen van een tweedehands of refurbished Apple Watch kan een lastig proces zijn. Hoewel het rechttoe rechtaan lijkt, zijn er eigenlijk veel dingen die je moet controleren voordat je tweedehands koopt, om er zeker van te zijn dat je niet opgelicht wordt of krijgt waar je voor betaald hebt.

Hier zijn 11 dingen die je moet controleren voordat je een tweedehands Apple Watch koopt.

1. Wat is het model van de Apple Watch?

Allereerst moet je vaststellen welk model van de Apple Watch je van plan bent te kopen. Apple heeft tot nu toe acht generaties en acht series Apple Watches uitgebracht. De modellen van de Apple Watch zijn onderverdeeld in vijf “collecties”: Apple Watch (1e generatie-heden), Apple Watch Sport (1e generatie), Apple Watch Nike+ (Series 2-heden), Apple Watch Hermes (1e generatie-Series 5, Series 6-heden), en Apple Watch Edition (1e generatie-Series 3, Series 5, Series 6-heden). Ze onderscheiden zich ook door combinaties van kastjes, bandjes, exclusieve wijzerplaten en functionaliteiten.

2. Controle van het serienummer

Er zijn verschillende websites die je details geven over je Apple Watch. Hierna kun je vaststellen of de Apple Watch refurbished is, wat de aankoopdatum is, de garantiestatus en nog veel meer. Daarvoor moet je het serienummer van de Apple Watch vinden.

Let dan op dingen als de “Zoek mijn” status, als er “VERLOREN” staat betekent dat dat de Apple Watch gestolen is. Controleer ook de activeringsdatum, om te weten wanneer de Apple Watch voor het eerst werd gebruikt en hoe lang hij al in gebruik is. We raden je niet aan een horloge te kopen dat al lang gebruikt is.

3: Controleer of Activation lock is uitgeschakeld door de vorige eigenaar

Activeringsslot is een koppelproces dat bij de installatie door de eigenaar wordt uitgevoerd om een iPhone en een Apple Watch aan elkaar te binden. Het zorgt ervoor dat zelfs bij verlies of diefstal de Watch niet aan een nieuwe eigenaar kan worden gekoppeld. Je moet dus altijd om een bewijs vragen dat Activation lock is uitgeschakeld voordat je een tweedehands Apple Watch koopt.

4. Is het mobiele netwerk nog actief?

Als je een tweedehands mobiel model van de Apple Watch koopt, controleer dan of de vorige eigenaar een eventueel actief mobiel plan heeft verwijderd en geannuleerd. Deze situatie is vergelijkbaar met “Activeringsvergrendeling”. De vorige eigenaar moet het horloge ontkoppelen en Activation Lock verwijderen door zijn Apple ID-wachtwoord in te voeren, zodat je het horloge kunt gebruiken. Wanneer je je Apple Watch wist en ontkoppelt, krijg je ook de optie om het plan van je Apple Watch te verwijderen. Kies bij de vraag voor Alles wissen om het plan te verwijderen.

5: Gezondheid van de batterij

Apple Watches verliezen, net als andere smartwatches, na verloop van tijd hun vermogen om hun batterij te behouden. Afhankelijk van de leeftijd van het apparaat en de staat waarin het is gebruikt, kan de gezondheid van de batterij variƫren. Je moet altijd proberen een horloge te kopen met een goede batterijgezondheid =>90%. Als het horloge minder dan 80% heeft, kun je in aanmerking komen voor een vervangend horloge van Apple, afhankelijk van de garantiestatus.

6. Werken de luidsprekers en de microfoon?

Omdat je Apple Watch gesprekken en spraakberichten aanneemt, moet je controleren of de luidsprekers en de microfoon goed werken. Je kunt de luidspreker gemakkelijk testen door de instellingen-app op je Apple Watch te openen, tik nu op Geluiden en Haptiek in het weergegeven menu, en tik voortdurend op het pictogram Geluid. Zodra je het geluid hoort knallen, dan weet je dat de luidsprekers in orde zijn. Om de microfoon te testen, zul je een gesprek moeten aannemen met de Apple Watch.

7. Zijn de bandjes intact?

Een van de redenen waarom je het Apple horloge koopt, is omdat je het om je pols wilt dragen. Voordat je een volledige afbetaling doet aan die Apple Watch die je wilt kopen, controleer de staat van de bandjes. Als de bandjes loskomen zonder op een knop te drukken, kan dat problematisch zijn. Dat is een duidelijke aanwijzing dat de bandjes los zitten.

8: Deuken, chips en krassen op de behuizing en het display van het horloge

Natuurlijk wil je er bij de aankoop van een tweedehands Apple Watch zeker van zijn dat het horloge fysiek in goede staat is. Het laatste wat je wilt, is erachter komen dat het scherm of de sensor gebarsten is. Als de aanbieding slechte foto’s heeft, moet je weggaan of de verkoper om duidelijkere, preciezere foto’s vragen.

9. Controleer de gevoeligheid van het Display van je Apple Watch

Het Display is het gezicht en het scherm van je Apple Watch. Het reageert op tikken, vegen en drukken. Controleer voordat je de aankoop doet het display van je Apple Watch en de aanraakgevoeligheid ervan. Tik en veeg willekeurig op je display. Als de aanraking achterblijft of traag is, kan dat een rood teken zijn. Controleer ook de kleurverzadiging van kant tot kant van het Beeldscherm. Als elke kant een andere kleur heeft, en een deel van het display kapot is, vermijd dan dat horloge.

10. Controleer de knoppen

De Apple Watch wordt geleverd met 2 knoppen. Voordat je overweegt die Apple Watch te kopen, moet je controleren of beide knoppen in perfecte staat zijn. Druk op de draaiknop, en draai eraan om te controleren of hij goed werkt. Voor de knop aan de zijkant geldt dat je hem ingedrukt houdt totdat het aan/uit-logo verschijnt. Dat is het! De knoppen zijn in perfecte staat.

11: Als de prijs te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook zo.

Als de verkoper voor de Apple Watch een zeer lage prijs lijkt te bieden ten opzichte van wat het horloge waard is, is er een kans dat er iets heel erg mis is met het niet getoonde apparaat. Dat betekent dat het gestolen kan zijn, beschadigd door water, een vreselijke conditie van de batterij, of een overvloed aan andere mogelijke problemen. Je moet de prijs van het horloge altijd vergelijken met wat anderen voor hetzelfde model verkopen.