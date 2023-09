tweede slachtoffer mishandeling doet verhaal in Braziliaanse media

Manchester United-aanvaller (23) wordt na de aantijgingen van zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin nu ook door een tweede vrouw beschuldigd van mishandeling. De 33-jarige bankier Ingrid Lana doet haar verhaal tegenover het Braziliaanse Record TV.

De BBC bekeek de beelden en schrijft dat Lana de oud-speler van Ajax in een korte clip ervan beschuldigt dat hij haar met haar hoofd tegen een muur zou hebben geduwd. De feiten zouden in oktober 2022 hebben plaatsgevonden in zijn huis in Manchester. Daar was Antony op dat moment nog maar kort ingetrokken: in augustus van dat jaar telde Manchester United liefst 95 miljoen euro neer om hem over te nemen van Ajax.



De nieuwe beschuldigingen aan het adres van Antony komen bovenop die van Cavallin. De speler zou haar in januari een kopstoot gegeven hebben in een hotelkamer in Manchester met een hoofdwond tot gevolg. Ook zou hij haar zo hard op haar borst gestompt hebben dat haar siliconen borstimplantaat…

